Граждане в цифровом супераппстве

Оборот российских цифровых экосистем, которые уже запустили «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк, к 2025 году вырастет до $134 млрд, подсчитали в Morgan Stanley. Самым перспективным сегментом, по мнению аналитиков, выглядит интернет-торговля, где компаниям придется конкурировать с сильными профильными игроками, такими как, например, Wildberries и Ozon. Для развития экосистем потребуются серьезные инвестиции, но часть бизнесов, которые в них войдут, могут никогда не стать прибыльными, предупреждают эксперты.

“Ъ” ознакомился с отчетом аналитиков Morgan Stanley от 1 марта, который посвящен развитию цифровых экосистем и супераппов (мобильные приложения, объединяющие множество товаров и услуг) в России. По данным отчета, общий целевой объем рынка супераппов в 2020 году достиг $51 млрд, а к 2025 году вырастет до $134 млрд со среднегодовым темпом роста в 21%. Рынок супераппов, по оценкам аналитиков, охватывает агрегаторы такси, доставку еды, онлайн-ритейл и финтех. К ключевым игрокам, которые строят экосистемы и развивают суперприложения, аналитики относят «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.

Целевой рынок супераппов означает тот максимальный объем всех четырех сегментов, который могут занять компании, строящие экосистемы. Так, в объем целевого рынка входит электронная торговля, которая достигнет около $100 млрд к 2025 году. Но не весь сегмент займут экосистемы: четверть рынка через четыре года, по прогнозу аналитиков, будет занимать Wildberries, который остается самостоятельным игроком.

Свои супераппы уже развивают «Яндекс» (через приложение «Яндекс.Go»), Тинькофф-банк (через мобильное приложение банка) и Mail.ru Group (через соцсеть «ВКонтакте»). Сбербанк, несмотря на обширную ставку на экосистему, пока не представил подобного продукта.

Потенциальными лидерами рынка супераппов в Morgan Stanley считают «Яндекс» и Сбербанк. По мнению аналитиков, интернет-компания уже предлагает наиболее полный набор товаров и услуг в рамках одной экосистемы, но ей необходимо наращивать позиции в онлайн-ритейле. Сбербанк же обладает внушительной аудиторией и сильным брендом, но подвержен регуляторным рискам, отмечается в отчете.

У «Тинькофф» сильные позиции в финтехе, но по другим вертикалям он может отстать от конкурентов, предупреждают в Morgan Stanley. Основное преимущество Mail.ru Group, по мнению аналитиков, в развитии интернет-торговли в соцсетях, но ее партнерство со Сбербанком в сфере еды и транспорта может тормозить принятие решений. Сделку о создании совместного предприятия в этой сфере стороны закрыли в декабре 2019 года.

В экосистеме Сбербанка более 60 компаний, уточнили в его пресс-службе. «Если убрать агрессивные планы по росту, то практически все бизнесы, входящие в экосистему, окупаемые»,— утверждает представитель компании. Но поскольку все проекты находятся на стадии роста, Сбербанк продолжает в них инвестировать, уточнил он. В «Яндексе» отказались от комментариев.

Драйверами российского рынка в области развития супераппов выступают банки и финтех, уверен представитель Тинькофф-банка. По его словам, банк продолжит инвестировать в развитие экосистемы, а его преимуществом будет гибкость за счет партнерских интеграций. По словам вице-президента по экосистемным проектам Mail.ru Group Анны Артамоновой, у холдинга есть проекты во всех перечисленных вертикалях.

Несмотря на существенный рост супераппов, многие сервисы, например, в сфере онлайн-ритейла и такси, требуют существенных инвестиций и могут быть убыточными, говорит аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. «Часть компаний, входящих в экосистемы, может и никогда не выйти в прибыль, но они нужны для удержания аудитории и заработка на других, более доходных сервисах»,— объясняет он. Так, «Яндекс», по его мнению, «перерос» рекламный рынок и должен двигаться в новых направлениях. При этом господин Делицын не исключает появления новых участников рынка цифровых экосистем и супераппов. В их числе, по его мнению, могут быть МТС и Ozon.

Дмитрий Шестоперов