Эка система

Пока экосистема Сбербанка не оправдывает себя по части вклада в прибыль. Так, согласно международной отчетности (МСФО) банка за 2020 год, он получил бы убыток по сегменту нефинансового бизнеса, если бы не продажа 45% «Яндекс.Маркета». Положительный результат от сделки в 19,8 млрд руб. заложен в доходы этого сегмента (с учетом сделки — 8,6 млрд руб.). Впрочем, в перспективе потенциал для наращивания выручки от сервисов экосистемы у Сбербанка есть, считают эксперты, поскольку банк обладает крупнейшей клиентской базой.

На фоне пандемии, которая спровоцировала рост спроса на удаленные услуги, группа Сбербанка резко нарастила выручку от нефинансового бизнеса, включающего ряд диджитал-компаний. Как следует из отчетности банка по МСФО за 2020 год, выручка в этом сегменте составила 71,4 млрд руб., против 26,4 млрд руб. годом ранее. Эти данные банк раскрыл впервые, но они соотносятся с прогнозом, оглашенным в третьем квартале 2020 года. Прибыль до налогообложения нефинансового сегмента составила 8,6 млрд руб., против убытка в 1,5 млрд руб. год назад. Столь высокий финансовый результат получился благодаря прибыли от продажи 45% в «Яндекс.Маркете», которую банк оценил в 19,8 млрд руб. Сделка была закрыта в июле 2020 года. Таким образом, без учета данной сделки отрицательный результат от нефинансового бизнеса по итогам 2020 года составил бы 11,2 млрд руб.

Крупнейший госбанк значительное место отводит развитию собственной экосистемы и нетрадиционных для банка услуг, что в дальнейшем должно изменить структуру операционных доходов.

Согласно стратегии банка до 2030 года, он закладывает рост доли доходов от нефинансовых сервисов до 20–30%.

Однако в настоящее время в составе чистого операционного дохода она составляет лишь 1,1%, увеличившись за год на 0,3 процентных пункта. По ожиданиям банка, в 2023 году доля должна превысить 5%. Как следует из раскрытия данных, EBITDA (прибыль до вычета налога на прибыль, амортизации и процентов) у ряда сегментов пока отрицательная: в сегменте FoodTech & Mobility («Ситимобил», You Drive, Delivery Club, «Кухня на районе») — 10,4 млрд руб., в e-commerce («Сберлогистика», «СберМаркет» и «Самокат») — 6,4 млрд руб., «развлечения» — 3,0 млрд руб. Положительная EBITDA у сегмента B2B-сервисов — 5,3 млрд руб., а также «здоровье» — 0,2 млрд руб. На фоне развития экосистемы в 2020 году доля банковского бизнеса в операционном доходе Сбербанка на консолидированной основе снизилась на 1,1 п. п. до 77,6%. При этом доналоговая прибыль от банковского бизнеса упала в 2020 году на 27,6% до 636 млрд руб.

Герман Греф, глава Сбербанка, об экосистемах 4 марта Мы не хотим остаться в одиночестве в этой среде, без конкурентов.

Росту выручки от нефинансового бизнеса Сбербанка способствовало как минимум два фактора — во-первых, с 2019 года банк начал более активно интегрировать и развивать нефинансовых бизнес, а во-вторых, пандемия серьезно подстегнула спрос на онлайн-сервисы, которые в том числе представлены в экосистеме Сбербанка, говорит старший аналитик «БКС Глобал Маркетс» Елена Царева.

У Сбербанка крупнейшая клиентская база — около 98 млн человек, такая мощная платформа дает ему преимущество, согласны эксперты. Глобально идея состоит в том, что Сбербанку уже не нужно тратить средства на масштабное привлечение клиентов, а уже существующим клиентам можно добавлять новые услуги «и таким образом повышать выручку и рыночные позиции в нефинансовом сегменте», отмечает госпожа Царева. Иногда некоторые услуги могут быть субсидированы, чтобы просто создавать клиенту дополнительные ощущения, чтобы клиент продолжал находиться внутри экосистемы и потреблял больше сервисов, что давало бы рост выручки в кросс-направлениях небанковского бизнеса Сбербанка, говорит она.

Такой детальный сегментный анализ неклассического бизнеса Сбербанка раскрыт впервые.

«Сберу» важно это раскрытие, поскольку оно напрямую влияет на оценку капитализации компании, поясняет аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

«В будущем "Сбер" хотел бы сравнять капитализацию экосистемы с капитализацией своего традиционного бизнеса. Но пока что его капитализация базируется в основном на банковском бизнесе»,— говорит он. Поэтому топ-менеджмент банка нацелен на активное развитие этого сегмента.

Ольга Шерункова