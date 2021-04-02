На мэра Майкопа завели дело о незаконном хранении боеприпасов

И.о. главы следственного управления СКР по Республике Адыгея Альберт Абрамян возбудил второе уголовное дело в отношении мэра Майкопа Андрея Гетманова. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления республики.

По данным ведомства, подозреваемый не позднее 24 марта 2021 году купил и незаконно хранил в своем доме, расположенном по ул. Привокзальная в Майкопе, боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Их изъяли, когда проводили обыск в рамках первого уголовного дела, возбужденного в отношении чиновника.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Андрея Гетманова также подозревают в вымогательстве. По версии следствия, в мае 2018 года он потребовал от местного бизнесмена обменяться земельными участками, расположенными на территории Майкопского района. Участки имели неравнозначную площадь и стоимость – разница составляла более 5 млн руб. Предприниматель от сделки отказался, тогда, утверждают в следствии, мэр Майкопа начал угрожать бизнесмену применением физической расправы, вплоть до убийства. Опасаясь за свою жизнь, предприниматель согласился.

В настоящее время Андрей Гетманов задержан и на период следствия помещен под стражу Исполнять обязанности главы Майкопа назначен первый вице-мэр Сергей Стельмах. В администрации города он курировал сферу образования, культуры, физкультуры и спорта, управление по опеке и попечительству.

Алексей Белянин