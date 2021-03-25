Мэра Майкопа поместили в СИЗО на два месяца

Сегодня, 25 марта, Майкопский городской суд заключил под стражу на два месяца главу столицы Адыгеи Андрея Гетманова. Он обвиняется в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, действующему пока еще мэру грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по материалам республиканского УФСБ.

Господин Гетманов в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, работающего в области сельского хозяйства. Мэр якобы потребовал от агрария совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района, но имеющими неравнозначную площадь и стоимость. Разница в цене участков составила более 5 млн руб. Предприниматель, по данным следствия, отказался от невыгодной для него сделки, однако Андрей Гетманов якобы стал угрожать предпринимателю применением физической расправы, вплоть до убийства.

Дмитрий Михеенко