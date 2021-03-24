На главу Майкопа Андрея Гетманова возбудили уголовное дело за вымогательство

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Республике Адыгея Альберт Абрамян возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Майкопа. Он подозревается в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Действующему пока еще мэру грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по материалам республиканского УФСБ.

Как сообщили в следственном ведомстве, господин Гетманов в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, работающего в области сельского хозяйства. Мэр якобы потребовал от агрария совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района, но имеющими неравнозначную площадь и стоимость. Разница в цене участков составила более 5 млн руб. Предприниматель, по данным следствия, отказался от невыгодной для него сделки, однако Андрей Гетманов якобы стал угрожать предпринимателю применением физической расправы, вплоть до убийства.

«Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями», - рассказали в СУ СКР по Адыгее.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 19 марта в суд было передано уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Майкопа Аслана Китариева, который обвиняется в превышении полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Дмитрий Михеенко