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Исполняющим обязанности мэра Майкопа назначен Сергей Стельмах

Фото: maikop.ru

Исполнять обязанности главы Майкопа назначен Сергей Стельмах, пишет ТАСС.

Ранее господин Стельмах занимал должность первого заместителя мэра столицы Адыгеи и курировал сферу образования, культуры, физкультуры и спорта, управление по опеке и попечительству.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на главу Майкопа Андрея Гетманова возбудили уголовное дело за вымогательство. Как сообщили в следственном ведомстве, господин Гетманов в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, работающего в области сельского хозяйства. Мэр якобы потребовал от агрария совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района, но имеющими неравнозначную площадь и стоимость. Разница в цене участков составила более 5 млн руб. Предприниматель, по данным следствия, отказался от невыгодной для него сделки, однако Андрей Гетманов якобы стал угрожать предпринимателю применением физической расправы, вплоть до убийства.

Наталья Решетняк


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