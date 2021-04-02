МИД РФ рассчитывает на соблюдение норм мореплавания в районе «Северного потока-2»

Россия исходит из того, что все нормы мореплавания в районе строительства газопровода «Северный поток-2» должны строго соблюдаться, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Ранее компания—оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что иностранные корабли, подлодки и самолеты подвергают строительство газопровода опасности.

«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон»,— сказал господин Грушко ТАСС.

По его словам, Россия уверена, что проект будет завершен до конца и в течение многих лет будет «символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС». «В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта»,— сказал замглавы МИДа.

1 апреля представитель Nord Stream 2 AG сообщил, что флот «Северного потока-2» подвергается провокациям со стороны иностранных военных кораблей, подлодок, самолетов и гражданских судов, в том числе под флагом Польши. Вооруженные силы Польши заявили, что не ведут провокационной деятельности в водах Балтийского моря. Трубоукладчикам нужно уложить еще около 121 км, или 5%, трубы, работы планируется завершить до конца сентября.

Подробнее о провокациях — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" атакуют с моря и с воздуха».