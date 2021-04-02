Госдеп ответил Лаврову на то, что отношения между странами «достигли дна»

Госдепартамент США прокомментировал высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, который считает, что отношения между странами «достигли дна». Представитель Госдепа Нед Прайс считает, что отношения ухудшились из-за действий России. Вашингтон утверждает, что продолжит добиваться «стабильных и предсказуемых отношений с Россией».

«Я знаю о словах российского министра, но также я знаю и о фоне. Для нас важно, почему мы оказались там, где мы находимся, в наших двусторонних отношениях с Россией»,— сказал господин Прайс журналистам. Его слова приводятся на сайте Госдепа.

Представитель Госдепа напомнил об обвинениях США против России во вмешательстве в выборы, в вознаграждении за убийства американских солдат в Афганистане, в кибератаках, а также по ситуации с Алексеем Навальным. «Остается правдой, что мы продолжаем добиваться стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Просто наличие между нами этих глубоких разногласий, просто пребывание отношений в том состоянии, в котором они сейчас находятся, не означает, что не будет сфер тактического совпадения»,— добавил господин Прайс.

Господин Лавров ранее также сообщил, что дату возвращения посла России в США в Вашингтон будет определять президент. Его отозвали в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Посол вылетел в Россию 20 марта.

О взаимодействии США и России — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».