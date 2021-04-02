Панама одобрила вакцину «Спутник V»

Власти Панамы дали разрешение на экстренное использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Теперь препарат одобрен в 59 странах.

«Мы выдали разрешение на экстренное использование этой вакцины»,— сказала представитель Минздрава Эльвиа Лау (цитата по La Prensa).

«Панама стала 59-й страной, которая одобрила "Спутник V"»,— говорится в сообщении официальной группы вакцины в Twitter.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Его эффективность оценивается выше 90%. 31 марта в Бразилии была произведена пилотная партия российской вакцины. Ее отправили в Москву для сертификации.