В Бразилии произвели пилотную партию «Спутника V»

Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщило посольство РФ в Бразилии. Партию препарата направят в Москву для сертификации. Производство российской вакцины в Бразилии анонсировали в январе.

Как говорится в пресс-релизе посольства РФ, вчера, 30 марта, российский посол Алексей Лабецкий посетил BTHEK Biotecnologia, где изготовили вакцину. Пробная партия «Спутника V» теперь должна пройти проверку у разработчика (Центра имени Гамалеи). «Этот этап… представляет собой еще один важный шаг в процедуре передачи технологии, которая направлена на обеспечение производства российского иммунизатора в Бразилии»,— рассказали в посольстве.

Власти Бразилии уже дважды приостанавливали регистрацию «Спутника V» в стране. Первый раз компания Uniao Quimica (представляет РФПИ в Бразилии) подала заявку в январе, но бразильский регулятор запросил дополнительную информацию. Вторая заявка была направлена в марте, но ее рассмотрение приостановили также из-за нехватки данных. 13 марта Минздрав Бразилии сообщил о подписании контракта на покупку «Спутника V».

Напомним, «Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Применение российской вакцины одобрено уже в 57 странах.

О проблемах с регистрацией вакцины в Европе — в материале “Ъ” «"Спутник V" теряет связь с Европой».