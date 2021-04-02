В аптеках кончается грипп

Меры по борьбе с COVID-19 и рост программы вакцинации против гриппа привели к отсутствию привычного сезонного всплеска заболеваемости последним. В результате обычно растущие в январе—марте продажи соответствующих лекарств в аптеках снизились на 15% в деньгах и на 25% в упаковках. Эксперты связывают динамику в том числе с падением доходов населения, которое переключалось на более дешевые препараты.

С 1 января по 18 марта продажи препаратов против простуды и гриппа в российских аптечных сетях сократились на 15%, до 60,4 млрд руб. год к году. Оборот в натуральном выражении упал на 25%, до 290,1 млн упаковок. Такие расчеты приводит DSM Group. Из пяти самых популярных препаратов в категории падение показал «Терафлю», продажи которого сократились на 20%, до 1,45 млрд руб. Такая динамика нетипична для этого периода, который обычно характеризуется сезонным ростом продаж подобных лекарств. Так, по данным DSM Group, в первые три месяца 2020 года спрос на лекарства против простуды и гриппа рос на 18% в деньгах и на 7% в штуках.

Гендиректор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин говорит, что с начала 2021 года продажи противовирусных препаратов в сервисе упали на 30% год к году, а спрос на средства против симптомов простуды не изменился. Основатель и гендиректор сервиса «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков говорит о сокращении продаж препаратов для лечения гриппа в первом квартале на 60%.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, в 2018–2020 годах всегда наблюдалась четкая сезонность спроса на препараты от простуды, а в этом году ситуация изменилась. Эксперт связывает это с отсутствием всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Роспотребнадзоре 30 марта сообщали, что зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ только в трех субъектах РФ, а за последнюю неделю марта выявили единичные находки вирусов гриппа.

По мнению господина Чиркова, к снижению заболеваемости гриппом привели меры для сдерживания эпидемии COVID-19 в стране — введение масочного режима, отмена массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции и пр. О сокращении заболеваемости гриппом за счет мер по борьбе с COVID-19 говорили и в ВОЗ.

В России также расширяется программа вакцинации от гриппа. По данным Роспотребнадзора, на начало этого года было привито 85,9 млн россиян против 67 млн годом ранее. Заместитель гендиректора сети «Советские аптеки» Михаил Терехин добавляет, что многие лекарства, включая противовирусные, выдавались пациентам с COVID-19 бесплатно.

И остаток этих лекарств потребители теперь могут использовать сами при последующих вспышках простуды и ОРВИ. По словам топ-менеджера, из-за снижения спроса на лекарства от простуды и гриппа сетям пришлось договариваться с поставщиками о контрактах меньшего объема. Вместе с тем дистрибуторы поднимали цены на лекарства, чтобы оптимизировать логистику и работать без перегрузок, указывает он.

На продажах препаратов в денежном выражении негативно сказалось и изменение поведения покупателей в этом году. Как отмечает Михаил Терехин, многие потребители стали чаще покупать более дешевые аналоги, а в сочетании с физическим закрытием части точек это привело к сокращению оборотов сетей. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов согласен, что сокращение спроса на лекарства в новом году связано с падением доходов россиян. Он также напоминает, что в феврале-марте 2020 года уже остро стояла проблема пандемии COVID-19, которая привела к ажиотажному спросу на лекарства. А так как информации о вирусе было крайне мало, запасались в основном обычными противовирусными препаратами, указывает он. Сергей Шуляк полагает, что противопростудные препараты снова могут показать привычный сезонный рост продаж в аптечных сетях уже в апреле. Но господин Терехин не ожидает изменения тенденции в первой половине года.

Александр Осипов