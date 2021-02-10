Пандемия аптекает

Россияне в прошлом году потратили на покупку в аптеках популярных препаратов более 380 млрд руб. Больше всего они приобретали средства, которые считаются противовирусными. Ожидаемо выросли продажи арбидола, ингавирина и других иммуномодуляторов, хотя эксперты сомневаются в эффективности этих средств при лечении COVID-19. Государство также закупало эти препараты, но в гораздо меньших объемах.

На покупку сотни самых востребованных препаратов россияне в 2020 году потратили 385,3 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2019 году. Это следует из подсчетов IQVIA, сделанных по запросу “Ъ”. Ожидаемо потребители активно покупали лекарства для лечения простуды и гриппа. Так, на гриппферон потрачено более 3,45 млрд руб., что в четыре раза больше, чем в 2019 году, на амиксин — 3,15 млрд руб. (в два раза больше). Больше всего россияне купили ингавирина — на 11,12 млрд руб. против 4,6 млрд руб. в 2019 году. На препараты линейки арбидола совокупно израсходовано 10,75 млрд руб., что в 4,4 раза больше, чем в 2019 году: такую динамику продаж не показал ни один из препаратов из топ-100.

Ажиотажный спрос привел и к росту выручки производителей. По данным IQVIA, больше всего заработала «Отисифарм» — структура «Фармстандарта» Виктора Харитонина: ее выручка от розничных продаж препаратов, вошедших в топ-100, достигла 33,43 млрд руб., рост составил 36% год к году. Компания заработала в основном за счет арбидола и амиксина. Немецкая Sandoz заработала 26 млрд руб. (рост на 27%), в том числе за счет продаж отхаркивающего средства АЦЦ (на этот препарат россияне потратили более 5 млрд руб.). «Валента», выпускающая в том числе ингавирин, на продаже самых популярных в пандемию препаратов заработала 14,67 млрд руб., или на 45% больше, чем в 2019 году.

Рост продаж арбидола в аптеках превысил 300%, подтверждает директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. В аптечной сети «36,6» также отметили наибольший рост продаж противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и антибактериальных средств. Эффективность большей части препаратов, ставших популярными у россиян в пандемию, пока не доказана, в США и Европе они не применяются, говорит специалист по регуляторным вопросам и разработке лекарств Центра научного консультирования Равиль Ниязов. По его словам, эти препараты востребованы только в странах СНГ и частично в Китае.

Опрошенные “Ъ” представители фармрозницы связывают рост продаж иммуномодуляторов с агрессивной маркетинговой кампанией производителей. Так, структура «Фармстандарта» еще год назад рекламировала арбидол как эффективный при коронавирусе, хотя на тот момент соответствующие исследования не проводились. В итоге Федеральная антимонопольная служба оштрафовала производителя на 200 тыс. руб. за нарушение закона о рекламе. Но россиян это не испугало: они продолжали скупать препарат уже во вторую волну пандемии.

Государство также закупало в прошлом году препараты, которые граждане считают эффективными при лечении COVID-19, но на гораздо скромные суммы. По данным Headway Company, операторы госзакупок на приобретение арбидола направили около 2 млрд руб., на ингавирин — 388,6 млн руб., на АЦЦ — 120 млн руб. Больше всего средств — 2,8 млрд руб.— государство потратило на эликвис, этот антикоагулянт вошел в топ-100 популярных у россиян препаратов в 2020 году (он также включен в международные рекомендации для лечения коронавируса). Сами граждане потратили на это лекарство совокупно 7,3 млрд руб., что на 64% больше, чем в 2019 году.

«COVID-19 изменил потребительское поведение»,— констатирует Виктория Преснякова. По ее словам, если в 2019 году спрос обеспечивали средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, то в прошлом году ожидаемо — иммуномодуляторы и противомикробные средства. В 2020 году россияне не жалели денег на медицинские товары и услуги, подтверждают аналитики Россельхозбанка. По их оценкам, средний чек составил 2,94 тыс. руб., что на 11% больше, чем в 2019 году, и на 31% больше, чем в 2018 году.

Александр Осипов

Топ-10 самых продаваемых в 2020 году в рознице препаратов Бренд Объем продаж (млрд руб.) Динамика (% год к году) Ингавирин * 11,12 * 137 Арбидол * 10,76 * 346 Эликвис * 7,32 * 64 АЦЦ * 5,14 * 55 Бронхо-мунал * 4,23 * 77 Эргоферон * 4,10 * 49 Гриппферон * 3,45 * 301 Амиксин * 3,15 * 102 Циклоферон * 3,06 * 40 Аквадетрим * 2,86 * 116 Источник: IQVIA.