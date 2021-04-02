Москва плавно стелет

Гостиничный рынок Москвы почувствовал на себе восстановление командировочной активности бизнеса: приток деловых туристов повысил загрузку отелей, хотя в среднем сегменте стоимость проживания все еще на треть ниже докризисной. Туроператоры говорят о восстановлении интереса к поездкам в Москву и со стороны обычных путешественников.

Загрузка московских гостиниц в январе достигла 46,7%, в феврале — 54,8%. Такие цифры приводит Cushman & Wakefield. В докризисном 2019 году показатели оценивались в 59,8% и 70,2% соответственно. Партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко прогнозирует, что по итогам марта средняя заполняемость гостиниц составит 58–59% против 70,9% в 2019 году. Значение за весь первый квартал может достигнуть 54–55%, но точные данные консультанты традиционно огласят ближе к концу апреля. Признаки оживления в Москве заметила также руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.

Восстанавливаются сегменты неравномерно. По словам госпожи Ухановой, гостиницы верхнего предела среднего ценового сегмента в январе—феврале были заполнены примерно на 65%, что на 10% ниже аналогичного значения 2020 года. В среднем ценовом сегменте загрузка была 50%, падение — 15%. «Официальных данных за март пока нет, но многие гостиницы категории upper midscale отмечают загрузку на уровне более 70%, в некоторые дни — более 90%»,— рассказывает она. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов оценивает заполняемость успешных отелей «три-четыре звезды» примерно в 80%, что близко к докризисным значениям. Загрузка люксовых отелей, по данным JLL, в феврале была только около 30%, что на 45% ниже значения прошлого года.

Хотя Вадим Прасов отмечает, что гостиницы среднего сегмента были вынуждены снизить тариф в среднем на 30%. По его словам, гости сейчас сильно реагируют на цены и повышение даже на 100–200 руб. может привести к снижению заполняемости. Эту же тенденцию заметила госпожа Уханова, отмечая, что гостиницы категории «четыре звезды» снизили тариф в среднем на 25–30%, что позволило привлечь гостей из более демократичных сегментов. Впрочем, по данным Cushman & Wakefield, средний показатель ADR (стоимость за ночь) у московских гостиниц в целом в феврале был 5,26 тыс. руб. против 5,16 тыс. руб. годом ранее.

Марина Усенко связывает позитивную динамику загрузки с традиционной активизацией деловой активности после сезона зимних отпусков. Но о полном восстановлении деловых поездок говорить пока рано. Гендиректор «Аэроклуба» Юлия Липатова отмечает, что по итогам первого квартала бизнес забронировал на 23% меньше отелей, чем в аналогичный период 2020 года. Падение спроса на Москву эксперт оценивает в 63%. Другие участники рынка приводят более позитивные оценки. Руководитель OneTwoTrip for Business Никита Булгаков отмечает, что в сегментах его компании количество бронирований отелей деловыми туристами уже вышло на докризисный уровень. Это может быть связано в том числе с высокой активностью торговых сетей, строительных компаний и малого бизнеса. Москва, по словам господина Булгакова, занимает лидирующее место по уровню спроса: в первом квартале на долю города пришелся 31% оформленных авиабилетов, что на 10% выше аналогичного значения 2020 года и соответствует 2019 году.

Спрос со стороны классических туристов, по мнению Вадима Прасова, пока достаточно низкий. Но участники уже видят восстановление интереса путешественников. Так, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что если на новогодние праздники туры в Москву продавались на 80% хуже, чем годом ранее, то в марте активность туристов была ниже только на 25–30%. По его словам, если зимой цены на проживание в гостиницах «четыре звезды» были на 40% ниже докризисных, то сейчас отельеры начинают аккуратно повышать тарифы.

Александра Мерцалова