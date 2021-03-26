В жесткой конферентной борьбе

Постепенная вакцинация населения и отмена ограничений привели к оживлению российского рынке деловых мероприятий: их организаторы фиксируют рост числа конференций и форумов. Это уже заставило бизнес практически отказаться от онлайн-встреч. Полному восстановлению сегмента мешают снижение компаниями на 30–50% маркетинговых бюджетов и закрытые границы.

Объем проведенных MICE-мероприятий (деловых форумов и конференций) в марте 2021 года увеличился в два раза относительно февраля и на 13% год к году, свидетельствуют данные агентства «Аэроклуб Тур». Относительно докризисного 2019 года восстановление рынка по итогам марта 2021 года оценивается в 70%.

Гендиректор «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий связывает это со снятием ограничений, программой вакцинации и возвращением бизнеса к офисной работе. Между тем в первом квартале этого года выручка операторов деловых мероприятий сократилась в два раза по сравнению с тем же периодом 2020 года и на 44% по сравнению с 2019 годом.

Участники гостиничного рынка пока дают более осторожные оценки. Партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова подтверждает постепенное восстановление MICE-спроса, но предупреждает, что пока речь идет только о 15% от докризисного уровня. О постепенном оживлении, по словам эксперта, свидетельствует также решение о проведении экономического форума в Петербурге.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн тоже говорит о плавном восстановлении интереса: «Но на осень спрос уже высокий, так как многие надеются, что к этому времени в Москве могут снять большинство пандемических ограничений». Директор договорного департамента «Крокус Экспо» Петр Тутарашвили добавляет, что в сегменте выставок падение спроса составляет 20–60% к докризисным значениям и зависит от отрасли.

Так, например, в электротехнике спад серьезный, а агрохолдинг и застройщики пострадали меньше.

Кроме того, по словам госпожи Смирновой, мероприятия часто носят камерный формат: под них снимают не только залы, но и номера. Этот тезис подтверждают и расчеты «Аэроклуб Тур», согласно которым в первом квартале года в 65% MICE-мероприятий участвовало не более 25 человек, в 25% — не более 150, в 10% — более 150. Аналитики добавляют, что многие подходящие для проведения мероприятий площадки подняли цены. Но основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что цены сейчас на 10–20% ниже докризисного уровня. Руководитель эвент-агентства Republic Free Юрий Мирошников отмечает увеличение числа тендеров, которые предполагают рост числа мероприятий в апреле—мае. Негативным трендом эксперт называет снижение на 30–50% бюджетов на них.

Но восстановление офлайн-активности уже привело к снижению интереса бизнеса к деловым мероприятиям в онлайн- и гибридном форматах: в первом квартале они сформировали всего 5% от общего числа, свидетельствуют данные «Аэроклуб Тур». До сентября—октября 2020 года на долю таких мероприятий приходилось до 30%, а после постепенно снижалось. Господин Зинковецкий сомневается, что в итоге доля онлайн- и гибридного формата будет превышать 2–3%. О том, что пандемия так и не убедила российский бизнес в эффективности онлайн-встреч, говорит и Марина Смирнова. «Онлайн-форматы часто давали сбои и воспринимались все же как субститут»,— добавляет она.

Андрей Зинковецкий отмечает, что резкий скачок активности бизнеса в вопросе офлайн-мероприятий в марте во многом объясняется эффектом отложенного спроса: до июня интерес будет оставаться высоким, а после на рынке произойдет традиционный сезонный спад. Осенью, по его прогнозам, объем мероприятий будет находиться на уровне 65–75% от докризисного, но о полном восстановлении речь пока не идет. Дело в том, что до пандемии 25–30% мероприятий проходили за рубежом, часто в странах ЕС, в то время как сейчас 99% сконцентрированы в России и редкие корпоративные выезды проводятся только в Турцию и ОАЭ. Восстановления рынка на этом фоне в «Аэроклуб Тур» ждут не раньше 2022 года. Петр Тутарашвили настроен пессимистичнее: по его прогнозам, выйти на докризисный уровень индустрия сможет только в 2023 году.

Александра Мерцалова