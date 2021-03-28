Пашинян призвал углубить союзнические отношения с Россией

Армении необходимо углубить отношения с Россией для обеспечения своей безопасности, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, нужно развивать мощности армяно-российской группировки войск.

«Мы начали серьезный процесс реформирования нашей армии»,— сказал господин Пашинян на встрече с жителями села Мясникян во время поездки по Армавирской области. «И для обеспечения безопасности Армении мы должны углубить союзнические отношения с Россией»,— заявил он.

«Мы должны развивать мощности армяно-российской группировки войск, сформировать задачи, чтобы она стала самым важным и эффективным инструментом обеспечения нашей безопасности»,— сообщил премьер-министр.

Напомним, в Карабахе (Азербайджан считает регион своей территорией, Армения против этого) в сентябре 2020 года начались военные столкновения. 9 ноября при участии России было подписано трехстороннее соглашение о завершении конфликта. Баку и Ереван прекратили огонь. Часть территорий Нагорного Карабаха перешла Азербайджану. Россия разместила в регионе миротворцев.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Армения и Азербайджан пересчитывают военнопленных».