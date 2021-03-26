Путин и Пашинян по телефону обсудили Карабах и сотрудничестве в энергетике

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Карабахе, а также сотрудничество «с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией». Разговор состоялся по инициативе господина Пашиняна.

«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной»,— говорится в сообщении Кремля.

В Карабахе в сентябре 2020 года начались военные столкновения. 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией. Баку и Ереван прекратили огонь. Часть территорий Нагорного Карабаха перешла Азербайджану. Россия разместила в регионе миротворцев.

О ситуации после конфликта — в материале “Ъ” «Армения и Азербайджан пересчитывают военнопленных».