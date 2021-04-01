Глава крымского Госкомрегистра уволился ради выборов в Госдуму

Руководитель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов ушел в отставку, чтобы заняться общественно-политической деятельностью. По данным источника “Ъ”, он намерен баллотироваться в Госдуму по спискам «Единой России».

«Прекращаю по ряду объективных и субъективных причин свою трудовую деятельность в качестве председателя Госкомрегистра и перехожу на иное общественно-политическое направление»,— отметил чиновник, руководивший организацией с 2014 года, в своем Facebook.

Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова господин Спиридонов освобожден от должности по соглашению сторон.

Ранее о своем намерении участвовать в праймериз «Единой России» заявил курирующий вопросы реализации ФЦП вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. До этого чиновник стал участником скандального инцидента на рейсе «Аэрофлота».

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Крымский вице-премьер залетел на протокол».

Александр Дремлюгин, Симферополь