Нецензурно ругавшийся в самолете вице-премьер Крыма собрался в Госдуму

Курирующий вопросы реализации ФЦП вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов подал документы на участие в праймериз «Единой России». Об этом сообщил журналистам чиновник в симферопольской приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Ранее господин Кабанов стал фигурантом скандального инцидента на рейсе компании «Аэрофлот». Чиновник отказывался лететь в защитной маске, нецензурно выражался и оскорблял бортпроводников. По прибытии в аэропорт его задержала полиция.

Вице-премьер зарегистрировался по Евпаторийскому одномандатному округу. «За время работы в должности заместителя председателя правительства Крыма я получил бесценный опыт в области курируемой своей сферы и принял решение, что могу для Крыма преумножить те знания, которые я получил, выйдя на федеральный уровень»,— отметил господин Кабанов.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая в очном и электронном форматах.

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «Крымский вице-премьер залетел на протокол».

Александр Дремлюгин, Симферополь