Крымский вице-премьер залетел на протокол

В Крыму разгорелся новый скандал в связи с непристойным поведением местных высокопоставленных чиновников. После конфуза с матерными выражениями в прямом эфире республиканского министра культуры Арины Новосельской в социальных сетях распространилась информация о демарше заместителя председателя правительства Республики Крым Евгения Кабанова на борту самолета компании «Аэрофлот». Республиканский вице-премьер, курирующий вопросы реализации федеральной целевой программы, пожелал лететь бизнес-классом из Москвы в Симферополь без защитной маски. По прибытии в аэропорт его задержала полиция.

Несмотря на то что инцидент случился 23 февраля, о нем узнали только сейчас. Крымский общественник Александр Талипов разместил на днях в Facebook копию жалобы компании «Аэрофлот» в адрес полпреда президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова по поводу недопустимого поведения вице-премьера правительства Крыма Евгения Кабанова. В документе, опубликованном на официальном бланке авиакомпании, с подписью одного из заместителей ее гендиректора Владимира Антонова сообщается, что господин Кабанов неоднократно нарушал правила поведения на борту, отказывался надевать защитную маску, мешал работать экипажу и нецензурно выражался в адрес бортпроводников, оскорбляя их достоинство непарламентскими выражениями.

Также утверждается, что по прилете в Симферополь Евгений Кабанов, который, согласно положению о командировках высших должностных лиц Крыма, летает бизнес-классом, где один билет стоит более 75 тыс. руб., был задержан и доставлен в отдел полиции. Позже общественности стали доступны и видеофрагменты инцидента.

Сам господин Кабанов отказался давать “Ъ” какие-либо комментарии по этому поводу, мотивируя свое решение нежеланием привлекать дополнительное внимание к этой неприятной истории. Однако источник в окружении вице-премьера Крыма подтвердил корреспонденту “Ъ” факт скандала на борту самолета, по итогам которого на чиновника был составлен административный протокол.

Одновременно с этим глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что в правоохранительные органы поступили материалы данного дела.

«Разберутся. Если будет административная ответственность — скажут»,— сказал глава региона.

Однако в МВД Крыма пока не комментируют ситуацию. В компании «Аэрофолот» и в представительстве полпреда президента России в Южном федеральном округе пообещали предоставить информацию позже.

Отметим, что это не первое нарушение антиковидных правил со стороны господина Кабанова: весной 2020 года он публично извинялся, обязуясь заплатить штраф, за прогулку по лесу в период режима самоизоляции.

«Скорее всего, крымские правительственные СМИ усердно замалчивают информацию о скандале с Кабановым, потому что его планируют выдвигать в Госдуму на будущих выборах. Поэтому местные власти делают все, чтобы замять его. Обычных крымчан можно штрафовать за нарушение санитарных норм на 30 тыс. руб. по надуманным поводам, чтобы выполнить планы, а местным высокопоставленным чиновникам все сходит с рук?» — заявил “Ъ” крымский правозащитник Александр Талипов.

Как чиновники обижали граждан Читать далее

По информации управления судебного департамента Республики Крым, с начала пандемии коронавируса в регионе городские и районные суды привлекли к ответственности более 13 тыс. нарушителей санитарных норм, оштрафовав их в общей сложности на 30,5 млн руб.

Напомним, ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время совещания, которое транслировалось в прямом эфире на местном телеканале и в соцсетях. Глава республики Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование, однако позже заявил, что не намерен наказывать чиновницу, поскольку она это сделала не специально и не оскорбила ничье личное достоинство.

В апреле прошлого года в аэропорту Ижевска произошел скандал с участием бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Чиновник прошел мимо контроля, отказался показывать документы и посадочный билет, а при просьбе их предъявить начал нецензурно выражаться. На него также был составлен административный протокол. Позже он был исключен из «Единой России», а затем уволен с должности заместителя министра промышленности и торговли РФ. Завьяловский райсуд Удмуртии признал его виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), оштрафовав на 2 тыс. руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь