Вакцинация проходит проверку COVID-19

Около 1 тыс. москвичей все-таки заразились коронавирусом после вакцинации. Но это всего 0,1% от всех привитых горожан. Такие данные представили столичные власти. Они отметили, что три четверти заболевших переносят инфекцию в легкой форме или вовсе бессимптомно. Можно ли верить такой статистике? И почему заражаются привитые горожане? Выяснял Григорий Колганов.

0,1% полностью привитых москвичей все равно заболели коронавирусом. В абсолютных цифрах это около 1 тыс. человек, причем 76% из них переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме, заявили столичные власти. Некоторые врачи не доверяют таким данным. Они не понимают, как считали заболевших, которые после вакцинации в последнюю очередь подумают на COVID-19, если почувствуют ухудшение самочувствия. Другие медики говорят, что статистика властей подтверждает то, что они видят в своей клинической практике.

При этом пока сложно предсказать, каким будет соотношение привитых, но заразившихся после ревакцинации. О том, что она потребуется, заявил накануне глава Минздрава Михаил Мурашко. По сообщению столичных властей, около тысячи человек получили оба компонента вакцины и минимум через две недели после этого заразились. Но, судя по более ранним заявлениям городских чиновников, полностью привились от коронавируса порядка 800 тыс. москвичей. Речь, вероятно, о «Спутнике V», поскольку в феврале в депздраве говорили, что не планируют использовать другие препараты.

Статистика феноменальная: даже разработчики «Спутника V» оценивали его эффективность примерно в 92%, а тут практически 99, 9%.

Но у главврача сети клиник «К+31» Бориса Чурадзе нет сомнений: данные столичных властей отражают реальную картину. «Это очень полезные цифры, потому что они подтверждают то, что мы видим в своей клинической практике.

Вакцинированные люди болеют гораздо реже, а если и заболевают, то преимущественно в легкой форме».

Но у скептиков появились вопросы к статистике. Главный из них: как выявляли заразившихся среди вакцинированных? Если человек сделал оба укола и почувствовал легкое недомогание, а три четверти «привитых, но заболевших» переносят COVID-19 в легкой форме, он в последнюю очередь подумает именно о коронавирусе, скорее спишет на ОРВИ.

Вот и у замдиректора клиники «Бионардо» Станислава Демина есть сомнения: «Как ставили диагнозы? Может быть, заболели 500 тыс., просто их неправильно считают. Нет такой объективной статистики. Вообще, вакцинация во время вспышки заболевания — это абсурд в классической вирусологии. В экстренных, как сейчас, условиях, что сделаешь — власть прививает людей. Поэтому все настолько смазано, что оценку статистике давать абсолютно необъективно».

Но если цифры заразившихся все же верны, почему 1 тыс.человек вакцина не помогла? Власти объясняют это индивидуальными особенностями формирования иммунитета. Но к этому фактору нужно добавить еще один. Речь идет о масштабе атаки коронавируса на привитый организм, говорит Борис Чурадзе из «К+31»: «Доза заражения — это количество вирусных частиц, попадающих в организм человека.

Если эта доза заражения очень высокая, даже сформированный иммунный ответ не сможет полностью защитить.

Несмотря на то, что человек вакцинирован, все равно нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки».

Еще один важный вопрос: какой будет доля «привитых и заразившихся» после ревакцинации? В том, что она потребуется, кажется, уже нет сомнений. О высокой доле вероятности повторных уколов заявлял в среду глава Минздрава Михаил Мурашко.

Останется ли соотношение на уровне 0,1%, пока можно рассуждать лишь в теории, резюмирует главврач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков: «Ревакцинация будет в любом случае. Вопрос только в том, когда. Для каких-то вакцин — через два-три года, для каких-то — через полгода-год. Мы не можем оценить эффективность вакцин после ревакцинации, и как она будет формировать повторный иммунитет, потому что пока этого еще не случилось. Мы можем предполагать, что ревакцинация будет сохранять иммунитет на таком же уровне, как и первичная прививка».

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Как отмечают столичные власти, из тысячи «привитых, но заразившихся» 76% переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме. При этом собеседники “Ъ FM” подчеркивают, что для лучшего понимания важна информация о тяжелых или летальных случаях, однако о них ничего не сообщается.