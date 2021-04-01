Зарубежные СМИ: Помешает ли локдаун в Европе отметить Пасху?

Во многих европейских странах власти либо ужесточают карантинные меры, либо откладывают смягчение уже действующих запретов. Это связано с предстоящими пасхальными каникулами. Католики будут отмечать Пасху 4 апреля. Традиционно в эти дни принято путешествовать и собираться семьями. Правительства разных стран пытаются ограничить массовое скопление людей и вводят новые ограничения. Правила пасхальных праздников 2021 года публикуют в СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.



Итальянские власти отказываются от понятия желтой зоны. Теперь вся страна будет поделена на оранжевую и красную зоны, пишет Il Gazzettino. Такая градация сохранится вплоть до конца апреля. Цветовая классификация в Италии действует с ноября, различные оттенки означают тяжесть ситуации по заболеваемости коронавирусом. В стране остаются закрытыми рестораны, музеи, непродовольственные магазины. Запрещается проводить массовые мероприятия и покидать дома без крайней необходимости. В пасхальные дни итальянцам разрешат ходить в гости, но не чаще раза в сутки и только небольшими компаниями — не более двух человек. Для медиков и фармацевтов в Италии вводится обязательное требование вакцинироваться.

Прививка становится основным условием для допуска на работу. Если по каким-то причинам, вакцинация невозможна, деньги на время отстранения выплачиваться не будут, уточняет газета. Кроме того, Минздрав Италии ввел пятидневный карантин для поездок по Европе, чтобы предотвратить завоз вируса из-за границы.

В Австрии пасхальный локдаун решено оставить и после праздников. Как сообщает Wiener Zeitung, ситуация в некоторых землях оценивается как критическая. В Вене жесткие запреты будут действовать до 6 апреля, а в Нижней Австрии и Бургенланде — до 11 апреля. Это связано с активным распространением британского штамма коронавируса. В этих трех регионах будут закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома без уважительной причины. С 17 марта в Австрии уже трижды вводили краткосрочные общенациональные локдауны. Новый пакет ограничений для Вены, Нижней Австрии и Бургенланда — уже четвертый строгий карантин.

В Греции паломникам запретили посещать святую гору Афон, сообщило издание Vima orthodoxias. Ограничение действует с 31 марта до 15 апреля. Выявлено более 20 случаев заражения коронавирусом среди монахов. Больше всего заболевших среди обитателей скитов, но есть случаи и в монастырях. Все передвижения между обителями возможны только после медицинского обследования и только если это действительно необходимо. Тем не менее, ритуальные службы по-прежнему проводятся. В период пасхального локдауна каждый монастырь может сделать некоторые исключения для единичных паломников, которые сдадут тест на COVID-19, уточняет издание. На Святой горе запущена кампания по вакцинации монахов и мирян.

Власти Бельгии признали, что система здравоохранения на пределе возможностей, и усилили карантинные меры, пишет Het Laatste Nieuws. В частности, перевели школьников на дистанционное обучение. Сохраняется и запрет на туристические и другие не вынужденные поездки, в том числе в соседние страны Евросоюза. Власти обещали усилить контроль на границах. Нарушителям грозят штрафы.

В тоже время локдаун в Бельгии признан незаконным. Суд Брюсселя обязал правительство страны отменить все карантинные ограничения, сообщает La Libre. Иск к государству подала гражданская организация «Лига за права человека». Активисты считают, что запреты, введенные для сдерживания пандемии, противоречат конституции страны и нарушают фундаментальные права человека. Кроме того, суд постановил, что правительство не имело достаточной юридической базы для закрытия ресторанов, культурных и спортивных объектов и для ограничения передвижения и отмены занятий в школах. Снять все ограничения правительство должно в течение 30 дней. Далее предусмотрен штраф в €5 тыс. за каждый день просрочки.