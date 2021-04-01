ООН опасается гражданской войны в Мьянме

Противостояние в Мьянме может перерасти в гражданскую войну беспрецедентного масштаба, сообщила специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер. Число погибших достигло 520.

«Военные лидеры показали, что не способны управлять страной. <...> Мы слишком долго стояли в стороне, пока происходили нарушения прав человека и серьезные международные преступления со стороны военных Мьянмы»,— сказала спецпосланник. Ее слова приводятся на сайте ООН. Она добавила, что некоторые этнические вооруженные организации занимают сторону оппозиции, «увеличивая возможность гражданской войны беспрецедентного масштаба».

1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему ВС Мин Аун Хлаину. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста против военных, которые заканчивались столкновениями с силами безопасности.

О последствиях переворота читайте в публикации “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».