Кровавые протесты в Мьянме

После состоявшегося в начале февраля переворота в Мьянме продолжаются массовые акции протеста против пришедших к власти военных. Несколько сот человек погибли в столкновениях с силами безопасности. Хроника событий — в фотогалерее “Ъ”.
После состоявшегося в начале февраля переворота в Мьянме продолжаются массовые акции протеста против пришедших к власти военных. Несколько сот человек погибли в столкновениях с силами безопасности. Хроника событий — в фотогалерее “Ъ”.
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