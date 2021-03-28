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1 февраля в Мьянме обострился политический кризис, возникший после парламентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года На фото: военные заблокировали дорогу к парламенту страны

Фото: AP

Кровавые протесты в Мьянме

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После состоявшегося в начале февраля переворота в Мьянме продолжаются массовые акции протеста против пришедших к власти военных. Несколько сот человек погибли в столкновениях с силами безопасности. Хроника событий — в фотогалерее “Ъ”.


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