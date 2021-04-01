Байден представил план по развитию инфраструктуры на $2 трлн

Президент США Джо Байден представил свой план по обновлению инфраструктуры и промышленности. Его объем — $2 трлн. План предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру до 1% ВВП.

«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему между штатами и вели космическую гонку. Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны»,— сказал господин Байден во время выступления в Питтсбурге (штат Пенсильвания) (цитата по AP). По его словам, благодаря плану будут созданы миллионы рабочих мест.

Предполагается, что деньги на инвестиции будут получены от повышения налогов для корпораций. План предусматривает инвестиции в строительство дорог, мостов, портов, аэропортов и городского транспорта. Также деньги пойдут на развитие электро- и водоснабжения, доступа в интернет. Власти хотят инвестировать в постройку и переустройство общественных зданий.

Самые значительные инвестиции — в размере $650 млрд — должны быть направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры. В числе прочего должно быть отремонтировано и модернизировано более 30 тыс. км магистралей и дорог, 10 тыс. мостов, часть средств пойдет на программы безопасности дорожного движения для пешеходов и автомобилистов, а также развитие общественного транспорта. $174 млрд будет выделено на стимулирование рынка электромобилей, в том числе налоговые льготы для их покупателей и развитие сети зарядных станций.

О работе 46-го президента США — в материале “Ъ” «Джо Байден вышел к прессе».