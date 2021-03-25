Джо Байден вышел к прессе

В Белом доме в четверг прошла первая полномасштабная пресс-конференция президента США Джо Байдена. То, что ее не провели в первые два месяца с момента инаугурации, как это обычно бывает, серьезно взволновало многих американских журналистов. Тем не менее в итоге ответы на волнующие вопросы они получили. Президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает».

Первой пресс-конференции Джо Байдена на посту президента США американские журналисты заждались. Многие открыто ставили вопрос о том, почему пресс-конференция не прошла в первые два месяца президентского правления нового главы Белого дома, как это было в случае его предшественников — Дональда Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего. «Это самый большой политический скандал в истории»,— написал 10 марта по этому поводу журналист FoxNews Аарон Рупар в Twitter.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в начале марта в ответ на обвинения прессы справедливо отметила, что Джо Байден и так «отвечает на вопросы журналистов, регулярно». «Он изо дня в день работает над тем, чтобы сдержать пандемию и позволить людям вернуться к работе. Это то, для чего люди его избрали»,— прокомментировала она. В начале недели госпожа Псаки заверила: президент «размышляет над тем, что он хочет сказать» и «с нетерпением ждет возможности пообщаться с прессой». Впрочем, в среду, когда один из журналистов поинтересовался, готов ли Джо Байден к пресс-конференции в четверг, глава Белого дома удивился: «Какая пресс-конференция?»

Так или иначе, получить ответы на наиболее волнующие вопросы американцам удалось. Первоочередная проблема — пандемия COVID-19.

Джо Байден в этой связи сообщил: цель, которую он ранее поставил — сделать 100 млн прививок в США в первые сто дней его президентства,— выполнена, причем даже раньше срока.

Следующая задача, по его словам, 200 млн прививок к маю. «Никто даже близко не подошел к таким результатам, если сравнивать с другими странами. Я считаю, что это возможно»,— подчеркнул он, добавив, что рассчитывает, что большинство школ в той или иной форме откроются к маю.

В контексте пандемии коронавируса был затронут и вопрос экономического восстановления США. Здесь президент сделал амбициозный прогноз. «6% ВВП — вот чего мы ожидаем в этом году,— сказал он.— Мы приняли план по спасению Америки. Мы видим надежды на рост экономики». По словам главы Белого дома, число людей, подавших заявки на получение пособия по безработице, за прошедшую неделю сократилось более чем на 100 тыс. по сравнению с предшествовавшим периодом. «Впервые за год это число упало до уровня, который был до начала пандемии»,— отметил президент.

Гораздо меньшими успехами, однако, Джо Байден мог похвастаться в миграционном вопросе.

«Я был хорошим парнем, я им и остался»,— отметил американский лидер, заверив, что нелегальная миграция — не его вина. Он сообщил, что приложил массу усилий для решения этой проблемы, когда был вице-президентом при Бараке Обаме, но республиканская администрация свела большинство его усилий на нет. Глава Белого дома добавил: сейчас США пытаются восстановить системы приема мигрантов. По словам Джо Байдена, Вашингтон готов принимать детей в возрасте 16–17 лет, а всех, кто старше 18 лет, «отправляют обратно». А по поводу других категорий мигрантов ведутся переговоры с Мексикой. «Почему некоторые семьи (пересекающие границу США с Мексикой.— “Ъ”) не возвращаются? Потому что Мексика не хочет забирать их. Они говорят, что не заберут их. Не всех. Мы обсуждаем это с президентом Мексики (Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.— “Ъ”). Я думаю, что мы увидим изменения»,— заверил он.

Немало обсуждалась и внешняя политика. Россию, правда, Джо Байден упомянул лишь единожды, в контексте обсуждения противостояния США и КНР. Он сказал, что в случае обеих стран речь идет об автократии. «Я предсказываю вам, что ваши дети и внуки будут защищать докторскую диссертацию по тому, что преуспело — автократия или демократия? Потому что именно это сейчас поставлено на карту. Не только с Китаем. Посмотрите на мир... И очевидно... что это битва между демократиями в XXI веке и автократиями»,— отметил он, подчеркнув: США нужно доказать, что «демократия работает».

Президент также выразил уверенность в том, что в противостоянии с Пекином победа будет на американской стороне.

Он отметил, что его предшественник Дональд Трамп отказался «от жесткого разговора» с КНР, в частности, по вопросу Гонконга, но при демократах такой разговор будет вестись. «У Китая есть конечная цель: стать ведущей, самой богатой, самой могущественной страной в мире»,— заявил он. И добавил: «Пока я здесь, ему это не удастся». Президент заверил, что Вашингтон и «демократии-союзники» будут привлекать Китай к ответственности — в частности, по вопросам Тайваня и конфликта в Южно-Китайском море. При этом он отметил, что готов и к противостоянию с КНДР, и к «некоторым формам дипломатии» с этим государством, которая «должна быть обусловлена конечным результатом денуклеаризации».

Еще одним важным внешнеполитическим вопросом, который затрагивался на пресс-конференции, стала проблема вывода контингента НАТО из Афганистана. По соглашению, заключенному в феврале 2020 года между США и движением «Талибан» (запрещено в РФ), американские войска должны быть выведены к 1 мая. Президент США отметил: «будет трудно уложиться к крайнему сроку», но едва ли контингент останется в стране до 2022 года. «Мы уйдем, вопрос — когда мы уйдем»,— сказал он, добавив, что консультации по этому вопросу продолжаются.

Несмотря на то что Джо Байден находится лишь в начале президентского срока, многих журналистов волновал вопрос, намерен ли он переизбираться в 2024 году и думает ли он, что его конкурентом вновь станет Дональд Трамп.

Американский лидер подтвердил, что намерение баллотироваться у него есть.

Говоря же о господине Трампе, президент пошутил: «Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему». Он также сказал, что ничего не знает о планах своего бывшего соперника. «Я даже не знаю, будет ли существовать Республиканская партия»,— добавил глава Белого дома, подчеркнув, однако, что на 100% гарантировать свое участие в выборах не может, так как до них еще долго.

Марина Коваленко