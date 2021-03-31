Байден представит план развития инфраструктуры США на $2 трлн

Сегодня вечером, 31 декабря, президент США Джо Байден представит план, предусматривающий инвестиции в различные инфраструктурные проекты на $2 трлн. План рассчитан на ближайшие восемь лет и охватывает такие сферы, как транспортный сектор, коммунальные услуги, промышленное производство и т. д.

Самые значительные инвестиции — в размере $650 млрд — должны быть направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры. В числе прочего должно быть отремонтировано и модернизировано более 30 тыс. км магистралей и дорог, 10 тыс. мостов, часть средств пойдет на программы безопасности дорожного движения для пешеходов и автомобилистов, а также развитие общественного транспорта. $174 млрд будет выделено на стимулирование рынка электромобилей, в том числе налоговые льготы для их покупателей и развитие сети зарядных станций.

$400 млрд планируется выделить на так называемую экономику заботы: расширение системы ухода за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, а также повышение зарплаты соцработникам, занимающимся таким уходом. Более $300 млрд должно быть направлено на улучшение инфраструктуры домов, включая улучшение доступа к чистой воде, электричеству, широкополосному интернету и т. д. Еще $300 млрд планируется направить на поддержку промышленности, в том числе развитие производства полупроводников в США, инвестиции в инновации и др.

Этот план — уже вторая масштабная программа, предлагаемая Джо Байденом: несколько недель назад господин Байден объявил о мерах по поддержке американцев и экономики США в условиях COVID-19 на $1,9 трлн. Нынешний план может встретить более активное противодействие в Конгрессе, так как республиканцев не устраивает существенное повышение налогов, необходимое для его осуществления. Для проведения этого плана предлагается повысить налог на корпорации с нынешнего 21% до 28%, увеличить налог на прибыль, заработанную за рубежом, и повысить некоторые другие налоги.

Яна Рождественская