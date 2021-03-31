Правительство Москвы хочет сохранить гастроном «Елисеевский»

Власти Москвы намерены сохранить исторический магазин–гастроном «Елисеевский» на Тверской улице. Он был открыт 120 лет назад. Ранее сообщалось о возможном закрытии магазина.

«Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена. Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора будет осуществлять Департамент культурного наследия города Москвы»,— говорится в сообщении пресс-службы магазина (цитата по «Интерфаксу»).

«Сегодняшняя ситуация с возможным закрытием "Елисеевского" не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями»,— пояснили в сообщении.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин объяснял закрытие тем, что концепция магазина «не выдерживает», и наличием юридических проблем.

«Елисеевский» открылся в 1901 году. В 2004-м в нем провели реставрацию внутренних помещений. С 2005 года магазин находился в совместном управлении торговой сети «Алые паруса» и ЗАО «Елисеевский». В 2015 году его выставили на аукцион за 2,5 млрд руб.

О закрытии магазина — в материале “Ъ FM” «"Елисеевский" не нашел поддержки».