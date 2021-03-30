Московский гастроном «Елисеевский» закроется после 120 лет работы

Магазин «Елисеевский» на Тверской улице в Москве закроется 11 апреля. Пресс-служба владельца магазина сообщила “Ъ FM”, что управляющая компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение. Гастроном «Елисеевский» работал с 1901 года.

«По данным Росреестра, помещение принадлежит городу. Однако фактическим собственником, согласно решению судов, является ООО ''Елисеевский магазин''. И из-за этой правовой коллизии невозможно взаимодействовать ни с какой другой продовольственной сетью»,— сказал представитель компании «Елисеевский» Глеб Простаков.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин объяснил закрытие тем, что концепция магазина «не выдерживает» и не приспособлена, а также наличием юридических проблем. «Это бутик, он рассчитан на определенные слои, он рассчитан на туристов, это не сетевой магазин — и, к сожалению, он умирает. К великому сожалению, потому что это знаковый объект. Вот что бывает, если с одной стороны просто маржинальность, квадратные метры, а с другой — когда концепция не выживает или некому ее вытянуть, потому что там полно юридических проблем»,— сказал господин Каньшин «Интерфаксу».

«Елисеевский» открылся в 1901 году. В 2004-м в нем провели реставрацию внутренних помещений. С 2005 года магазин находился в совместном управлении торговой сети «Алые паруса» и ЗАО «Елисеевский». В 2015 году его выставили на аукцион за 2,5 млрд руб.

О закрытии магазина — в материале “Ъ FM” «"Елисеевский" не нашел поддержки».