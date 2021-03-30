«Елисеевский» не нашел поддержки

Легендарный «Елисеевский» на Тверской закроется 11 апреля. Управляющая гастрономом компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение, сообщили “Ъ FM” в пресс-службе владельца магазина. О возможном закрытии СМИ писали еще в конце декабря, однако руководство все отрицало. «Елисеевский» продолжал работать, несмотря на пустеющие полки. Найдется ли новый инвестор для исторического универмага? Выясняла Яна Лубнина.

Роскошным интерьером «Елисеевский» радует до сих пор, чего нельзя сказать про ассортимент. Магазин с вековой историей был последним проектом сети «Алые паруса», которая перестала существовать в конце прошлого года. Представители «Елисеевского» говорили, что на гастрономе это не отразится. Хотя посетителям проблемы были очевидны — былое изобилие сменили пустые полки, товары продавали со скидками.

По универмагу ударили несколько факторов. В прошлом году магазин остался без иностранных туристов, по сути, основной аудитории; продэмбарго тоже никто не отменял. А договориться с новыми инвесторами мешают юридические сложности, сообщил представитель компании «Елисеевский» Глеб Простаков: «По данным Росреестра, помещение принадлежит городу. Однако фактическим собственником, согласно решению судов, является ООО “Елисеевский магазин”.

И из-за этой правовой коллизии невозможно взаимодействовать ни с какой другой продовольственной сетью.

Фактически собственник помещения не хочет вести никакие переговоры с какими-то временными структурами, которые готовы заключить краткосрочные договоры, понимая ценность данного помещения. Мы хотим вести переговоры с крупными премиальными сетями».

Несмотря на то, что «Елисеевский» — место легендарное и статусное, на рынке за него пока не борются. Крупным торговым сетям важно заключить договор на долгий срок, например, на семь или десять лет. В таком случае все затраты на универмаг можно окупить. А пока он по факту находится в собственности города, входить в проект нет особого смысла, соглашаются собеседники “Ъ FM”. Особенно учитывая, что объект непростой, в том числе из-за его исторического статуса, полагает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Нужно адаптироваться под здание, под те решения, которые есть, а не формировать какой-то типовой объект, где можно сделать ремонт. Здесь критически важным для любого ритейлера будет именно заключение долгосрочного договора аренды, который позволит гарантировать, что инвестиции в адаптацию оборудования будут соответствующим образом возвращены в течение определенного периода. Без общепита крайне тяжело обеспечить адекватные параметры окупаемости».

Еще один вопрос — как вернуть интерес к «Елисеевскому»? Если границы рано или поздно откроют, то привлечь москвичей будет сложнее. Недостатка в премиум-супермаркетах сейчас нет, тут гастроном вряд ли составит конкуренцию. Возвращаться ради интерьеров жители столицы тоже вряд ли будут. Скорее всего, придется разработать новую концепцию, и опираться, в том числе, на международный опыт, считает партнер Colliers International Станислав Бибик: «Эту локацию можно признать как трофейную.

Это одна из визитных карточек Москвы.

Как локация она много кому может быть интересна и не только с точки зрения конкретных ритейлеров, но и с точки зрения конкретных инвесторов. Из этого можно создать очень крутую, интересную, актуальную для рынка историю, которая осовременит текущий портрет потребителя».

По словам собеседников “Ъ FM”, с пешеходным трафиком на Тверской тоже проблемы, по крайней мере, если сравнивать с Невским проспектом в Санкт-Петербурге. Там «Елисеевский» чувствует себя комфортно, несмотря на продэмбарго. Кстати, несколько лет назад его выкупили структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

Елена Иванова