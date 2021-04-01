Онлайн-выборы просятся за границу

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве планирует направить в администрацию президента (АП), парламент и МИД предложение создать единый электронный избирательный округ для проживающих за рубежом россиян, чтобы не допустить на выборах в Госдуму дисбаланса голосов в одномандатных округах. Это помогло бы решить и проблему с голосованием российских граждан в Донбассе. Глава штаба Алексей Венедиктов считает, что внести необходимые изменения до старта избирательной кампании еще возможно. Похожие предложения направил в АП депутат Госдумы Константин Затулин, но ответа пока не получил. Для выделения отдельного округа понадобится перенарезка и укрупнение нынешних 225 округов, но законодательство не предусматривает условий для внеочередного изменения схемы, которая утверждается раз в десять лет.

По данным Центризбиркома (ЦИК), в 2020 году за рубежом проживали более 1,8 млн россиян, 145 тыс. из которых приняли участие в летнем плебисците по Конституции. Для голосования на выборах в Госдуму по одномандатным округам проживающие за границей россияне прикрепляются к различным территориям в России, этим распределением занимается ЦИК. Например, на думских выборах 2016 года россияне, проживающие в Испании, были прикреплены к двум округам в Татарстане, а находившиеся во Вьетнаме — к округу в Иркутской области. Россияне, живущие на Украине, в состав которой входят самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), в 2016 году были прикреплены к двум округам в Свердловской области и к Ямало-Ненецкому одномандатному округу.

По мнению главы московского штаба по наблюдению за выборами главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, появление дистанционного электронного голосования (ДЭГ) способно привести к дисбалансу голосов в одномандатных округах, так как явка на ДЭГ традиционно выше. «То есть те (за рубежом.— “Ъ”), кого припишут к Москве, получат право на электронное голосование? Как и в тех регионах, где оно еще будет? — задался вопросом господин Венедиктов.— Почему не сделать при наличии электронного голосования единый электронный округ для избирателей и тем самым никакой регион не перекашивать за счет людей, живущих за рубежом? Чтобы не было недоверия, как в Воронежской области, к результатам выборов».

Речь идет об инциденте на выборах в Госдуму-2016 в Воронежской области, к которой были приписаны избиратели приднестровского Тирасполя. Тогда 4 тыс. голосов, отданных в Тирасполе за список «Единой России», воронежский избирком приписал «Справедливой России», что позволило лидеру ее списка Абубакару Арсамакову претендовать на думское кресло. Ошибку, которая вскрылась уже после подведения итогов выборов, глава воронежского облизбиркома Владимир Селянин объяснил усталостью сотрудников комиссии. Голоса в итоге вернули «Единой России», а Центризбирком выразил недоверие господину Селянину, который позднее сложил полномочия по собственному желанию.

Другой громкий инцидент, связанный с голосованием за рубежом, случился в Израиле летом 2020 года. Проживающая там россиянка Яэль Ильински смогла отдать свой голос трижды: посредством электронного голосования, в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. И ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на ДЭГ.

Создание единого электронного округа позволило бы решить и проблему голосования граждан России в Донбассе, где Украина не разрешает размещать избирательные участки для голосования на российских выборах. Российские паспорта сейчас имеют свыше 400 тыс. жителей ЛДНР, это почти четверть от всех проживающих за рубежом россиян.

Идея создания отдельного округа для таких граждан принадлежит зампреду комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину. Около полутора месяцев назад он направил свои предложения в администрацию президента, но ответа пока не получил. «Это предполагает укрупнение существующих округов и сокращение их числа до 224. Я боюсь, что до 19 сентября 2021 года (день выборов в Госдуму.— “Ъ”) это будет сложно осуществить, хотя, конечно, все возможно»,— сказал “Ъ” господин Затулин. Он также предлагает укрупнить дробление зарубежных россиян по округам и выстроить географическую привязку — например, Украину логично прикрепить к Ростовской области или Крыму. «В ДНР и ЛНР возможно онлайн-голосование, но я полагаю, что нужно пойти на издержки, связанные с дипломатическими препирательствами, и открыть временные пункты для голосования в районах ДНР, ЛНР и Приднестровья»,— добавляет Константин Затулин.

Напомним, нарезка одномандатных округов на выборах в Госдуму утверждается каждые десять лет, последний раз ЦИК сделал это в 2015 году. При этом оснований для досрочной перенарезки округов перед думскими выборами закон не предусматривает.

Электронное голосование в России регулируется двумя законами — об основных гарантиях избирательных прав и о продлении эксперимента по ДЭГ в Москве на 2021 год. Однако в федеральном законе закреплено лишь определение электронного голосования, а все нюансы, в том числе и регионы, где оно будет проходить, определяет ЦИК. Зампред комиссии Николай Булаев ранее сообщал “Ъ”, что технической проработкой проведения ДЭГ в Донбассе ЦИК не занимался.

Впрочем, для организации электронного голосования жителей ДНР и ЛНР, скорее всего, будет достаточно подзаконных актов ЦИКа, например о прикреплении их к округу, где ЦИК разрешит такое голосование. Кроме того, нужны будут и изменения в процедуре ДЭГ, проходящего на сайте «Госуслуги». В 2020 году, чтобы получить возможность голосовать, пользователю был необходим максимальный уровень учетной записи, то есть кроме паспортных данных и СНИЛС еще и подтверждение личности через МФЦ, электронную подпись или личные кабинеты некоторых российских банков. Отметим, что жители Донбасса, получившие российские паспорта, имеют и право на получение СНИЛС.

Елена Рожкова