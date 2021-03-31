Захар Прилепин вводит урны в Донбасс

Движение Захара Прилепина «За правду» на круглом столе во вторник предложило свои варианты организации голосования на выборах в Госдуму для граждан России, живущих на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР). Самым лучшим решением сторонникам Захара Прилепина кажется организация избирательных участков в непризнанных республиках явочным порядком. Свои предложения «За правду» передаст в Центризбирком (ЦИК). В то же время ЦИК недавно разъяснил, что у граждан России из ЛДНР есть только один законный способ проголосовать на думских выборах — на территории России.

Наиболее приемлемые с точки зрения движения «За правду» варианты организации голосования российских граждан в непризнанных ЛНР и ДНР на круглом столе 30 марта перечислил политолог Александр Казаков. По его данным, сейчас там проживают почти 500 тыс. граждан РФ, а это «почти целый одномандатный округ».

Александр Казаков считает, что проголосовать они могли бы онлайн, по почте или на избирательных участках, организованных явочным порядком. Господин Казаков при этом посетовал, что сейчас для голосования онлайн на портале госуслуг нужно вводить данные о регистрации в России, а у жителей ЛДНР ее нет: «Выход в этой ситуации — понудить, заставить, запинать Центризбирком или тех, от кого это зависит, чтобы на портале госуслуг появилась отдельная кнопка, с помощью которой жители народных республик смогли бы проголосовать без регистрации». Другой вариант, по его мнению, голосование по почте, но ЦИК до сих пор не разработал для него регламент. К тому же господин Казаков считает, что после президентских выборов в США и в ЦИКе, и в Госдуме боятся голосования по почте. «Я считаю, что надо явочным порядком открывать участки на территории ЛДНР и плевать на международное право так же, как плюют на него наши геополитические оппоненты»,— предложил господин Казаков. «Эти международные нормы надо посылать по известному адресу, когда нам они невыгодны»,— поддержал его политолог Сергей Михеев. Лидер движения «За правду» Захар Прилепин заявил “Ъ”, что ему близка идея открывать избирательные участки в ЛДНР «демонстративно»: «Мы должны показать миру, Европе и Украине, что мы соблюдаем демократические принципы самым настойчивым образом, в том числе на территории ЛДНР».

Напомним, партия «За правду», недавно объединившаяся со «Справедливой Россией» и «Патриотами России», выступает за вхождение ЛДНР в состав России и в случае организации там голосования надеется на поддержку их жителей на выборах в Госдуму.

Отметим, что 17 марта ЦИК разъяснил в своем Telegram-канале порядок голосования на выборах в Госдуму для граждан, не имеющих регистрации в РФ: они могут проголосовать, прикрепившись с помощью технологии «Мобильный избиратель» к обычному избирательному участку. Либо они могут прикрепиться к «специальному» участку, определенному для голосования таких граждан, и проголосовать там.

Во вторник зампред ЦИКа Николай Булаев также разъяснил «РИА Новости», что если проживающие за рубежом, в том числе и в ЛДНР, граждане РФ, не имеющие регистрации, приедут голосовать на выборах в Госдуму в Россию, то они смогут отдать голос только за партийный список. Он также напомнил, что жители России, находящиеся за рубежом, могут голосовать на участках, образованных консульскими учреждениями. Ранее господин Булаев сообщил “Ъ”, что вопрос проведения электронного голосования в ЛДНР не обсуждается и «технической проработки такого решения не было».

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что граждане России, проживающие в ДНР и ЛНР, заинтересованы принять участие в выборах в Госдуму будущей осенью. По его мнению, людям было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. С просьбой проработать механизм участия россиян, проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в осенних выборах в Госдуму обращался в ЦИК и думский комитет по регламенту.

Напомним, в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции летом 2020 года для живущих в ДНР и ЛНР российских граждан были организованы 12 избирательных участков в Ростовской области. Для российских граждан, проживающих на территории Украины, российские консульства также организовали участки в Харькове, Киеве, Львове и Одессе. Участки для предстоящих выборов в Госдуму будут организованы после старта кампании в июне.

Политический юрист Антон Рудаков отмечает, что 500 тыс. потенциальных избирателей в ЛДНР — это проблема для организаторов выборов. Голосование по почте, по его мнению,— фантазии для привлечения внимания и обсуждать их всерьез не следует. «По закону избирательные участки за рубежом создают посольства и консульства, а их в ЛДНР сейчас нет. В любом случае все граждане РФ, достигшие 18 лет, имеют право голосовать по единому избирательному округу независимо от места нахождения»,— пояснил эксперт. Члену совета движения «Голос» Андрею Бузину самым реалистичным и законным кажется голосование в приграничных населенных пунктах на территории России: «Это единственный законный вариант. Но у нас могут устроить и незаконные варианты».

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова