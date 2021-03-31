Депутат Локтев обвинил КПРФ в выводе средств из Мосгордумы

Исключенный из КПРФ депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев обратился в прокуратуру с просьбой проверить первого секретаря МГК КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина на коррупцию. По мнению господина Локтева, КПРФ разработала схему по выводу средств из Мосгордумы.

«Считаю, что есть основания для проверки следующего: использование Валерием Федоровичем Рашкиным положения руководителя регионального отделения Всероссийского общественно-политического объединения "Коммунистическая Партия Российской Федерации", в результате чего была создана схема по выводу бюджетных средств из бюджета Мосгордумы, что имеет признаки действий, подпадающих под ст. 159 ч4 УК РФ, по которой ранее был осужден наш товарищ Олег Шереметьев»,— написал господин Локтев в Facebook.

Дмитрия Локтева исключили из КПРФ в феврале якобы за голосование в Мосгордуме против городского бюджета в 2019 году. Тогда при рассмотрении документа в первом чтении фракция КПРФ проголосовала против, что вызвало недовольство секретаря МГК КПРФ Валерия Рашкина. Он выпустил постановление бюро горкома с рекомендацией голосовать за бюджет в третьем чтении, а при наличии индивидуальных позиций на этот счет — воздержаться по согласованию с бюро. Господин Локтев возмутился таким решением, выложил в соцсети постановление бюро МГК, назвал его «мерзким сговором», но потом запись стер и не стал участвовать в голосовании. В итоге против бюджета во втором чтении проголосовали только пять членов фракции КПРФ из 13.

О конфликте в КПРФ — в материале “Ъ” «Мосгордума разбрасывается коммунистами».