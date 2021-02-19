Депутата Мосгордумы Локтева исключили из КПРФ

Депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Дмитрия Локтева исключили из партии якобы за голосование против городского бюджета в 2019 году. Об этом сообщил другой депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин

«Основная претензия к нему, озвученная в докладной записке,— голосовал против бюджета Москвы в 2019 году, когда горком рекомендовал проголосовать за или воздержаться»,— написал господин Ступин в Facebook. Он выразил сожаление, что партия исключает «не соглашателей, а тех, кто реально борется с воровской властью и принципиально отстаивает интересы избирателей».

Источник “Ъ” в КПРФ подтвердил, что господина Локтева исключили из партии. По его словам, такое решение приняло бюро местного отделения. Лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин заявил “Ъ”, что ему пока о таком решении партии ничего не известно. Сам Дмитрий Локтев не смог прокомментировать “Ъ” информацию о своем исключении из партии.

Дмитрий Локтев избран в Мосгордуму по одномандатному округу №2. Он, как и другие представители оппозиции в столичном парламенте, был поддержан системой «Умное голосование», разработанной Алексеем Навальным. Дмитрий Локтев стал героем скандала КПРФ из-за голосования по бюджету Москвы. Тогда при рассмотрении документа в первом чтении фракция КПРФ проголосовала против, что вызвало недовольство секретаря МГК КПРФ Валерия Рашкина. Он выпустил постановление бюро горкома с рекомендацией голосовать за бюджет в третьем чтении, а при наличии индивидуальных позиций на этот счет — воздержаться по согласованию с бюро.

Господин Локтев возмутился таким решением, выложил в соцсети постановление бюро МГК, назвал его «мерзким сговором», но потом запись стер и вообще не стал участвовать в голосовании. В итоге против бюджета во втором чтении проголосовали только 5 членов фракции КПРФ из 13.

Напомним, летом 2020 года из КПРФ за систематическое нарушение партийной дисциплины и сближение с Алексеем Навальным и другими участниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов) была исключена депутат МГД Елена Шувалова.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова