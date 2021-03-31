Посол Антонов заявил о «глубочайшем кризисе» отношений РФ и США

Как анонсировал “Ъ”, посол России в США Анатолий Антонов сегодня, 31 марта, встретился с членами комитетов Совета федерации по международным делам, а также по обороне и безопасности. Напомним, его пригласили в Москву для консультаций по российско-американским отношениям. Дипломат сказал сенаторам, что они в тяжелом кризисе.

«Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе. Вот уже несколько лет российская сторона предпринимает активные последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного взаимоуважительного прагматичного диалога. Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий, которая отвечает национальным интересам России и, мы считаем, не противоречит национальным интересам США»,— сказал господин Антонов.

Он добавил, что «администрация Джо Байдена взяла курс на продолжение курса раскручивания санкционной спирали под надуманными предлогами». «Официальный Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру непростых и ранее связей между нашими странами. В адрес России звучат постоянные угрозы, вводятся экономические рестрикции. Только в 2020 году, несмотря на пандемию, американцами реализовано более десятка антироссийских санкционных раундов, а с 2011 года состоялось 93 расширения рестрикций против России,— сказал господин Антонов.— Не прекращается русофобская деятельность на Капитолии: за последние годы конгресс принял десять законов, направленных на наказание России. Еще 15 биллей находится на рассмотрении».

Напомним, Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций по российско-американским отношениям после того, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Посол проводит консультации с представителями разных ведомств, имеющих отношение к внешней политике на американском направлении. С членами комитета Госдумы по международным делам он пообщался 25 марта.

Ранее “Ъ” со ссылкой на источники в госструктурах РФ писал, к чему может привести пересмотр Россией отношений с США.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».