Дочь экс-главы Удмуртии Соловьева рассказала о состоянии его здоровья

Освобожденный от заключения бывший глава Удмуртии Александр Соловьев парализован ниже пояса, но находится в сознании. О его состоянии корреспонденту “Ъ-Удмуртия” рассказала дочь политика Евгения Сирик.

«Вчера его нам дали. Сегодня увиделись. Истощен, очень сильно похудел. В сознании, но речь заторможена, ниже пояса не двигается. Не верится, что такие изменения с человеком произошли за два месяца. В дальнейшем предстоят обследования и, при возможности, операции»,— сообщила госпожа Сирик.

Напомним, что 30 марта осужденный за получение взяток экс-глава Удмуртии Александр Соловьев вышел на свободу. Ранее суд освободил Александра Соловьева от заключения из-за тяжелой болезни. В семье экс-главы ожидали, что его «отпустят умирать домой». Дочь политика Евгения Сирик, сообщала “Ъ-Удмуртия”, что после освобождения его сразу увезут в больницу.

Подробности читайте в материале «Так и думала, что отпустят его умирать домой».