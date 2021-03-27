Освобожденного от заключения экс-главу Удмуртии Соловьева передадут семье 30 Марта

Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, осужденного за получение взяток, но освобожденного от заключения из-за болезни, передадут семье 30 марта. Об этом “Ъ-Удмуртия” рассказала дочь экс-главы Евгения Сирик.

«30 марта отдадут. Сразу везем в больницу. УФСИН помогает, как только может. Со второй попытки адвокаты попали к нему. Отец в очень тяжелом состоянии»,— отметила госпожа Сирик.

Подробности об освобождении Александра Соловьева читайте в материале «Так и думала, что отпустят его умирать домой».