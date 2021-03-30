Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева освободили от заключения

Осужденный за получение взяток экс-глава Удмуртии Александр Соловьев вышел на свободу. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.

Напомним, что ранее суд освободил Александра Соловьева от отбывания наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни. В семье экс-главы ожидали, что его «отпустят умирать домой». Дочь политика Евгения Сирик, сообщала “Ъ-Удмуртия”, что после освобождения его сразу увезут в больницу.

Подробности читайте в материале «Так и думала, что отпустят его умирать домой».