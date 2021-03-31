МИД Италии вызвал посла России после задержания подозреваемых в шпионаже

МИД Италии сообщил, что вызвал посла РФ после того, как стало известно о задержании в Италии российского военного, сообщает Reuters. Россиянин был задержан вместе с офицером ВМФ Италии, обоих подозревают в шпионаже в пользу России. Посольство РФ в Италии заявило, что в Риме был задержан сотрудник аппарата военного атташе, дипмиссия выясняет обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, военных задержали, когда итальянец передавал россиянину какие-то секретные документы. Какие сведения в них содержались, пока не известно. Посольство РФ в Италии рассчитывает, что инцидент не отразится на двусторонних отношениях, передает «РИА Новости».

Ранее шпионский скандал разгорелся в Болгарии, где по подозрению в шпионаже в пользу России задержали шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны. После этого болгарский МИД решил выслать двух российских дипломатов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Неустанные попытки демонизировать Россию».