«Неустанные попытки демонизировать Россию»

Власти Болгарии высылают из страны двух сотрудников посольства РФ. Причиной стал новый шпионский скандал, главная роль в котором отводится Москве. Спецоперация по «поимке иностранных агентов» состоялась в минувший четверг. По делу проходят шесть подозреваемых — бывших и нынешних болгарских госслужащих и военных, работавших в том числе и в Минобороны. Они якобы собирали информацию о США, ЕС и НАТО. В РФ свою причастность к делу отрицают. Российское посольство в Софии назвало высылку дипломатов «безосновательным демаршем болгарских властей». А в МИД РФ уже заявили о готовности принять зеркальные меры.

МИД Болгарии в понедельник объявил двух сотрудников посольства РФ в республике персонами нон грата. Им дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну. По данным болгарского телевидения, речь идет об Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, которые получали от шпионивших в пользу РФ лиц документы с грифом «НАТО — секретно». Высылку дипломатов еще в субботу анонсировал премьер страны Бойко Борисов.

В МИД РФ в понедельник сообщили, что готовы принять ответные меры.

«Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные шаги»,— сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко еще до появления новостей из Софии.

О том, что в Болгарии «вскрыли агентурную сеть, работавшую на Россию», было объявлено в прошлую пятницу. Подробности в ходе брифинга рассказала представитель болгарской прокуратуры Сийка Милева. По ее словам, лидером группы выступил бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки Минобороны, который проходит по делу как «резидент». «Он получил военное образование в Болгарии и за рубежом, а также окончил разведшколу в Москве, известную как ГРУ»,— сообщила она. Остальные подозреваемые — бывшие и действующие военные и госслужащие в различных болгарских учреждениях.

Детали о целях группы были представлены в подготовленном прокуратурой ролике на YouTube. В частности, «резидент» был якобы ответственен за вербовку лиц, которые имели доступ к секретной информации о Болгарии, ЕС и НАТО. Сообщается, что иностранные агенты копировали информацию со служебных компьютеров Минобороны. По данным прокуратуры, речь шла об информации о политике ЕС по отношению к РФ, Украине и Белоруссии, о данных, касающихся американской разведки, о темах встреч представителей Болгарии с представителями США, Великобритании и ФРГ, а также об операциях НАТО и решениях, принятых в различных комитетах альянса.

Как сообщают СМИ Болгарии со ссылкой на источники, «резидент» — это 74-летний полковник запаса Иван Илиев, который до 2016 года занимал одну из руководящих должностей в военной разведке.

Еще один возможный участник сети, по данным СМИ,— глава отдела секретного делопроизводства болгарского парламента Любомир Медаров. При этом посредником между «резидентом» и сотрудниками посольства РФ якобы выступала жена Илиева, передававшая информацию и забиравшая деньги. В ролике отмечено, что она имеет гражданство Болгарии и РФ, при этом «пользуется доверием российских дипломатов». Также были продемонстрированы кадры, на которых зафиксировано посещение супругой «резидента» посольства РФ в Софии.

Сама спецоперация прошла 18 марта. Агенты Государственного национального агентства безопасности обыскивали квартиры подозреваемых, сотрудники МВД даже перекрыли трассу, ведущую к городу Пловдив. Один из подозреваемых в ходе операции пытался скрыться, но был пойман прямо у российского посольства.

В понедельник Окружной военный суд Болгарии оставил под стражей пятерых из шести подозреваемых агентов. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). Такое решение было принято на заседании, которое стартовало в воскресенье и длилось всю ночь. Один из подозреваемых дал признательные показания и поэтому был отпущен под залог.

В диппредставительстве РФ в Болгарии заявили о своей непричастности к делу. «В условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать нашу страну,— отмечено в заявлении посольства в Facebook.— Расследование в отношении задержанных 18 марта лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу иностранного государства, еще не завершено. Рассчитываем, что до решения суда по данному делу спекуляции о якобы причастности России к разведывательной деятельности против интересов Болгарии будут прекращены».

На сторону Болгарии, однако, уже встали в США и НАТО.

«Мы полностью поддерживаем работу нашего союзника, Болгарии, по борьбе с российской злонамеренной деятельностью на болгарской территории»,— заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы внимательно следим за расследованием в Болгарии по поводу предполагаемой российской шпионской сети. США твердо поддерживают суверенитет Болгарии и стоят на стороне Болгарии, выступая против этих враждебных действий на ее территории»,— сообщил в Twitter руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

София расследует дела о шпионаже в пользу РФ не впервые. Из-за подозрений в ведении такой деятельности в сентябре 2020 года МИД республики выслал из страны двух сотрудников российского торгпредства. РФ ответила зеркальной мерой. В посольстве РФ в Болгарии высылку назвали тогда необоснованной. В декабре 2020 года София также объявила персоной нон грата российского военного атташе — болгарская прокуратура заподозрила его в сборе военной информации. В ответ Москва объявила нежелательным лицом помощника военного атташе при болгарском посольстве.

Марина Коваленко