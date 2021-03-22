МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата в связи со «шпионским» скандалом. У них есть 72 часа, чтобы покинуть страну, сообщило ведомство. Посольство России в Болгарии назвало это решение необоснованным.

Прокуратура Болгарии заявила, что дипломаты занимались в стране разведывательной деятельностью. Ведомство сообщило на своем сайте, что поскольку россияне пользуются дипломатической неприкосновенностью, генпрокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил о результатах расследования министра иностранных дел Екатерину Захариеву.

«С сожалением вынуждены констатировать, что этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога. Российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры»,— говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в Facebook.

Ранее власти Болгарии сообщили, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. Окружной военный суд поместил пятерых из них под стражу, еще один подозреваемый отпущен под залог.

Три месяца назад Болгария уже выслала одного российского дипломата в связи с подозрением в шпионаже. В МИД России назвали обвинения безосновательными и объявили в ответ персоной нон грата одного болгарского дипломата.