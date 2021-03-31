В Италии задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу России

В Италии задержали двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает итальянская газета La Repubblica. Задержанные — офицер ВМС Италии и российский военный, работающий при посольстве РФ. Их задержали во время «обмена документами». Какие именно сведения передавались, не уточняется. Газета называет инцидент «самым серьезным эпизодом со времен холодной войны».

По данным газеты, задержание произвели после «длительного расследования», проведенного Агентством внутренней информации и безопасности Италии совместно с группой спецопераций (является частью итальянских карабинеров), разведкой и штабом обороны. Имена и должности задержанных офицеров пока не известны. Как пишет La Repubblica, итальянец решил предоставить секретную информацию в обмен на деньги, «вероятно, столкнувшись с серьезными семейными проблемами».

В МИД России пока никак не прокомментировали задержания.

Ранее в марте нескольких человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, задержали в Болгарии. В числе задержанных были шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны. После этого болгарский МИД решил выслать двух российских дипломатов: местная прокуратура утверждает, что они занимались разведывательной деятельностью.

Подробнее о шпионском скандале — в публикации “Ъ” «Неустанные попытки демонизировать Россию».