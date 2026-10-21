Спецпосланник президента США Уиткофф вылетел в Петербург

«Теперь он (Стив Уиткофф.— "Ъ"), вооружившись этими идеями, сможет отправиться в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной — и посмотрим, сможем ли мы добиться какого-либо прогресса», — рассказал господин Рубио журналистам (цитата по Agence France-Presse).