Спецпосланник президента США Уиткофф вылетел в Петербург
Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. Накануне господин Уиткофф провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. По словам госсекретаря, встреча была «позитивной».
«Теперь он (Стив Уиткофф.— "Ъ"), вооружившись этими идеями, сможет отправиться в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной — и посмотрим, сможем ли мы добиться какого-либо прогресса», — рассказал господин Рубио журналистам (цитата по Agence France-Presse).
По данным источника Reuters, украинская сторона на переговорах в Осло выдвинула новые идеи и предложения по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. Какие-либо подробности пока неизвестны. В прошлый раз Стив Уиткофф вместе с американским бизнесменом Джаредом Кушнером приезжали в Москву в начале сентября, они также встречались с Владимиром Путиным.