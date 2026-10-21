Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Глава Верховного суда России Краснов прибыл в Пекин с трехдневным визитом

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов 21 октября прибыл в Пекин с трехдневным визитом. В пресс-службе инстанции отметили, что визит проводится по приглашению председателя Верховного народного суда КНР Чжан Цзюня.
На переговорах Игоря Краснова и Чжан Цзюнем планируется обсудить «ключевые аспекты судебно-правового партнерства и широкий круг других тем».
Отдельной темой переговоров станет цифровизация работы судов. Запланировано подписание документа, который придаст «дополнительный импульс российско-китайскому сотрудничеству в юридической сфере».
Во время визита Игорь Краснов посетит суды КНР, ознакомится с китайской практикой организации правосудия и расскажет об опыте российской судебной системы.
Китай. Внешняя политика
Новости Китая — отношения с Россией
Китай