МВД посоветовало не переводить полную предоплату за онлайн-покупки
При переводе денег в счет предоплаты у покупателя нет никаких гарантий их возврата или получения товара, предупредило МВД. В ведомстве назвали признаками мошенничества излишнюю настойчивость продавца, а также отсутствие контактной информации о нем.
В министерстве уточнили, что если продавец хочет получить предоплату, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или банковского перевода на карту, выданную на частное лицо, такая сделка несет риски для покупателя. В числе других признаков потенциально опасных интернет-магазинов — слишком низкая цена, отсутствие курьерской доставки и самовывоза, а также неточности в описании товаров, передает «РИА Новости».
МВД регулярно сообщает о новых мошеннических схемах. В частности, злоумышленники могут подделывать платежные платформы для кражи денег. Среди других распространенных схем обмана — перевод денег на «безопасный счет» и вложения в криптовалюту.