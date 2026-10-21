The Atlantic: сын Трампа выступал против войны США в Иране
Сын президента США Дональд Трамп-младший выражал несогласие с войной в Иране. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.
По данным издания, в частных беседах господин Трамп-младший выступал против участия США в конфликте на Ближнем Востоке и доводил эту позицию до отца.
Собеседники журнала отмечают, что он всегда скептически относился к иностранным вмешательствам, однако публично об этом не заявляет. «Дон предпочитает не афишировать свои взгляды по этому вопросу, поскольку никогда не стал бы публично расходиться во мнении с отцом по такой теме»,— сказал собеседник издания.
По данным опроса Pew Research Center, действия президента Дональда Трампа в Иране не одобряют 65% американцев. В начале октября американский президент сообщил, что Соединенные Штаты не собираются наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.