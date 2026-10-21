The Atlantic: сын Трампа выступал против войны США в Иране

Собеседники журнала отмечают, что он всегда скептически относился к иностранным вмешательствам, однако публично об этом не заявляет. «Дон предпочитает не афишировать свои взгляды по этому вопросу, поскольку никогда не стал бы публично расходиться во мнении с отцом по такой теме»,— сказал собеседник издания.