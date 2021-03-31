В финал конкурса на проектирование центральной набережной Сочи вышли восемь участников

Мэрия Сочи выбрала восемь финалистов конкурса на проектирование центральной набережной курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В числе победителей первого этапа конкурса – команды из Испании, Италии, Германии, Англии, России, Нидерландов и Дании. Следующий этап – разработка концепции центральной морской набережной на искусственной территории в рамках стратегии развития «Новый Сочи».

До 26 мая финалисты должны разработать конкурсные предложения, которые затем до 3 июня будут оцениваться экспертной рабочей группой и членами жюри. Победитель конкурса будет объявлен 4 июня. Общий призовой фонд конкурса составляет 30 млн руб. Финалисты получают аванс — по 3 млн рублей. Победителю достанется еще 6 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, конкурс проектов на реконструкцию центральной набережной Сочи стартовал 10 марта 2021 года. Заявки на участие подали свыше 40 российских и зарубежных архитектурных бюро.

В рамках реализации проекта планируется создать вдоль береговой линии курорта искусственную зону от Морского порта до парусного центра «Юг-Спорт», длиной 2 км, выдвинув пляжную полосу на 300 метров в море. Затем на рукотворно созданном побережье заложить многофункциональную рекреационную территорию, включающую новую яхтенную марину. Площадь проектируемой территории составляет более 50 га.

В начале января 2021 года глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти нашли инвестора для реконструкции городской набережной и создания единой 20-километровой прогулочной зоны.

Алексей Белянин