На конкурс проектов реконструкции морской набережной в Сочи пригласили 48 ведущих архитектурных бюро мира

В Сочи готовятся к проведению международного конкурса по разработке проекта реконструкции и расширения центральной морской набережной курорта. Приглашение принять участие в нем направлено 48 ведущим архитектурным бюро России и мира, сообщается на официальном сайте Градостроительного совета курорта.

Заявки будут приниматься до 22 марта. К 26 марта конкурсная комиссия проведет оценку портфолио претендентов, по итогам будут выбраны семь команд для участия во втором этапе конкурса.

Сложность проектирования состоит в поставленной задаче создать вдоль береговой линии курорта искусственную зону от Морского порта до парусного центра «Юг-Спорт», длиной 2 км, выдвинув пляжную полосу на 200 метров в море. Затем на рукотворно созданном побережье заложить многофункциональную рекреационную территорию, включающую новую яхтенную марину. Проект потребует крупных инвестиций, так как сочинское побережье характерно сложным рельефом дна, а береговая полоса, по мнению экспертов, деградирует из-за нарушения движения галечного материала из русла реки Сочи и ежегодно смывается зимними штормами.

Ольга Логинова