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Заявки на реконструкцию набережной Сочи подали 40 российских и зарубежных архитектурных бюро

10 марта 2021 года стартовал международный конкурс проектов на реконструкцию центральной набережной Сочи. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, заявки на участие подали свыше 40 российских и зарубежных архитектурных бюро, в том числе из Дании, Франции, Италии, Англии.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сложность проектирования состоит в том, чтобы создать вдоль береговой линии курорта искусственную зону от Морского порта до парусного центра «Юг-Спорт», длиной 2 км, выдвинув пляжную полосу на 200 метров в море. Затем на рукотворно созданном побережье заложить многофункциональную рекреационную территорию, включающую новую яхтенную марину. 

Площадь проектируемой территории составляет более 50 гектаров.  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта. 26 марта жюри выберет семь команд для участия во втором этапе конкурса. Победителя определят ко Дню города. Проект реконструкции набережной планируют реализовать в течение нескольких лет.

Наталья Решетняк


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