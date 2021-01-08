В Сочи нашли инвестора для создания единой 20-километровой набережной

Власти Сочи нашли инвестора для реконструкции городской набережной и создания единой 20-километровой прогулочной зоны. Об этом на совещании под руководством главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина заявил главы курорта Алексей Копайгородский.

«Сочи должен в первую очередь славиться своей курортной инфраструктурой. Проектом реконструкции набережной предусмотрено создание единой 20-километровой прогулочной зоны. Есть инвестор, который готов реализовать проект за счет собственных средств», – приводит словам мэра пресс-служба администрации города.

При этом, отмечают в мэрии, при реализации проекта город столкнулся с рядом проблем. В частности, еще 1969 году всю территорию пляжей в Сочи перевели в первую водно-санитарную охранную зону. Это запрещает любые виды строительства, кроме как связанные с разработкой недр.

Министр строительства России Ирек Файзуллин поручил создать рабочую группу с участием профильных ведомств для решения этих вопросов.

В сентябре 2020 года глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал о создании единой прогулочной зоны, которая протянется с набережной реки Сочи по ул. Чайковского до микрорайона Мацеста. Для этого планируется построить пешеходный мост в районе пляжа «Ривьера». Общая протяженность прогулочной зоны должна составить 25 км.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в октябре 2020 года было объявлено, что на реконструкцию прибрежной территории Кавказской Ривьеры в Сочи выделят 10 млрд рублей. Протяженность всей территории составляет 2,5 км.

«В этом году мы начали реализацию большого инвестиционного проекта по реконструкции и развитию прибрежной территории Кавказской Ривьеры. Период реализации данного проекта пять лет, с 2020 по 2025 годы», - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он добавил, что к началу летнего курортного сезона этого года уже был реализован первый этап реконструкции. В частности, была обустроена набережная Ривьеры, построен новый спуск к морю и реконструирована пешеходная зона. Следующий этап заключается в строительстве пешеходного моста через реку Сочи, благоустройстве речной набережной, строительстве пятизвездочного гостиничного комплекса и многоуровневой парковки.

Алексей Белянин