СКР направил в прокуратуру дело Арашуковых

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена Совета федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, его отца Рауля, бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» и других фигурантов. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.

«К уголовной ответственности за хищение денежных средств, природного газа, совершение должностных преступлений в составе преступного сообщества привлечены 20 фигурантов»,— сообщается на сайте Главного управления СКР.

Раулю и Рауфу Арашуковым и восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на 3,8 млрд руб., растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Арашуковы также обвиняются в организации убийств в Черкесске в 2010 году представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.

Обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе предъявлены бывшему и. о. руководителя управления СКР по Карачаево-Черкессии Казбеку Булатову, следователю Андрею Филиппову и начальнику регионального центра по противодействию экстремизму МВД Тимуру Бетуганову.

Ранее Рауф Арашуков попросил суд рассмотреть его дело с участием присяжных заседателей. До этого Басманный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство СКР об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела. Следствие считает, что фигуранты намеренно затягивают процесс ознакомления с делом.

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